回嗆川普 陸發布《2016美國侵犯人權事記》

大陸國新辦今日發布《2016年美國的人權紀錄》和《2016年美國侵犯人權事記》兩份報告。（圖/新華社）

面對美國國務院日前再度發表《2016年國別人權報告》，以此對全球各國進行評判，大陸官方亦不甘示弱，今日上午透過國務院新聞辦公室（簡稱國新辦）發布兩份最新的報告，分別是《2016年美國的人權紀錄》和《2016年美國侵犯人權事記》，藉此回嗆川普（Donald Trump）政府，別只會對他國品頭論足，先管管自家的槍支、濫權和種族歧視問題才是重點。

據大陸澎湃新聞報導，數日前美國國務院發布《2016年國別人權報告》，再次對中、港、台等地的人權進行評價與批判，對此局面，大陸官方亦不甘示弱，由國新辦發出《2016年美國的人權紀錄》和《2016年美國侵犯人權事記》兩份報告，反過來針對美國本土進行人權檢視。報告中提及多項人權問題，包含槍枝犯罪率居高不下、貧富差距持續擴大、種族歧視與衝突依舊、婦孺老人未受保障、侵犯他國人權和濫權案例不斷，以及持續忽視和拒絕國際各種人權公約於國門之外。

這一份總字數達1.6萬字的報告，詳細列舉了美國現存所有的人權問題：

一、涉槍犯罪持續高發，監禁率居高不下。

二、貧富差距不斷擴大，中低收入群體生活狀況堪憂。過去30年將近70%的收入流入到最富有的10%的人的腰包，中產階級規模出現拐點式萎縮。

三、種族主義持續存在，種族關係日趨惡化。

四、婦女兒童老年人權利保障狀況未見改善，弱勢群體權利受到嚴重侵犯。兒童貧困率居高不下，680萬名10－17歲的青少年處於食品匱乏狀態。虐待老年人事件時有發生，每年約有500萬老年人遭到虐待。

五、侵犯他國人權現象屢有發生，肆意濫殺無辜。非法關押和虐待他國囚犯問題遲遲未得到解決。

六、拒絕批准核心國際人權公約，拒不接受聯合國有關人權決議草案。美國至今仍未批准《經濟、社會和文化權利國際公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《兒童權利公約》和《殘疾人權利公約》等核心國際人權公約。

這份「人權」報告，明顯地是大陸官方刻意對川普的反擊，要美國政府在對海外批評前，先妥善管好自家的各種問題才是。

(中時電子報)