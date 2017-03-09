活化廢軍營 西宅社區活動中心揭牌

金門縣烈嶼鄉第一座由廢棄軍營整建而成的社區活動中心，今天在西宅社區揭牌，金門縣長陳福海親臨主持。他希望鄉親能在這裡凝聚情感，不要讓社區活動中心成為蚊子館。

西宅社區活動中心原是步兵158師第三營營部連營區，行政院去年同意無償提撥後，社區發展協會整建其中一棟1樓建物做為社區活動中心面積21坪，另外整理儲藏室2間，做為社區儲藏室。縣政府補助新台幣110萬元，都是金門縣議會議長洪麗萍配合款。

揭牌典禮今天舉行，陳福海專程跨海主持，並贈送「敦睦鄉誼」賀匾，由西宅社區發展協會理事長林世忠代表接受。

陳福海表示，每次到小金門都有驚豔的感覺，他讚揚烈嶼鄉鄉長洪成發十分有智慧，2月底上林多功能景觀台動工，結合戲台與瞭望台，相當有創意；這次再活化舊有營區，發展為社區活動中心，特別有意義，也可看出社區發展中心的用心。

陳福海期待，社區活動中心能成為鄉親談天的所在，大家在這裡規劃未來發展方向；他並建議陸軍烈嶼守備大隊能釋出更多營區，讓廢棄營區得到活化運用。陳福海說，「烈嶼鄉親的事，就是我們的事」，鄉公所、縣議會和縣政府一起配合做好事。

不過，為了避免活動中心成為「蚊子館」，陳福海建議設置「簽到簿」，了解活動中心使用情況；他笑說，還可以據以頒發「全勤獎」，鼓勵鄉親融入活動中心，凝聚情感。

陳福海同時對西宅社區活動中心提出若干改進建議，例如加裝採光罩等，並期盼能加強週遭環境綠美化工程，將指示林務所協助造景。他希望西宅活動中心能成為活化營區的典範。

洪成發表示，西宅社區活動中心「小而美」，經費只花費100多萬元；鄉公所會加強後續環境整理工作，務必讓活動中心能發揮功能。

洪麗萍曾任金門縣碉堡文化發展協會理事長，她說，碉堡是金門的資產，雖然其他社區活動中心蓋的富麗堂皇，但西宅的活動中心才有特色；烈嶼鄉民代表會主席洪若珊也說，利用廢棄營區作為社區活動中心，展現金門人純樸節儉的精神。1060309

(中央社)