生寶寶看這裡 桃園中醫助孕調理
桃園市首創「中醫助孕養胎調理計畫」，只要設籍在桃園市已婚女性，尚未生育第1胎，每人每年提供2次孕前中醫助孕調理，已婚懷孕女性，每人每胎提供2次孕期中醫養胎調理。
桃園市政府衛生局今天表示，這項全國首創的計畫包含中醫診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理等5項服務，只要設籍在桃園市的已婚或懷孕婦女，都可以向衛生局提出申請，經審核通過，可以前往各合約醫療院所接受中醫助孕養胎調理。
桃園市長鄭文燦在記者會中也表示，這項透過中西合併的醫學調理計畫，希望讓桃園成為好「孕」連連的幸福城市。
衛生局也表示，桃園市推動「健康幸福家庭補助計畫」2年以來，共計受理2994位孕前健康檢查，6156位孕期補助，977位婦女申請人工生殖補助，其中有269位成功受孕，新生兒數從103年的1萬7360人增加至105年的2萬3786人，增加6426人，增加率為37.02%。1060309
(中央社)
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