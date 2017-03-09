阿根廷女性示威大喊：我要開火車
阿根廷女性鐵路員工在國際婦女節當天發起示威，要求公司給予她們開火車的機會。
「馬來郵報」（Malay Mail）引述法新社報導，工會代表史洛特豪爾（Monica Schlotthauer）說，員工向沙勉托鐵路公司（Sarmiento line）請願，盼能讓女性有資格晉升為火車駕駛。
她說：「阿根廷是全球唯一、或是極少數禁止女性駕駛火車的國家之一。」
這些女性鐵路員工手持標語，反覆高呼示威口號，抗議國內主要由男性經管鐵路事業的性別歧視。
示威者巴契里（Julieta Bacchili）說，駕駛火車「無關男女生理結構，而是與能力和頭腦有關，這是我們每個人、男性和女性都擁有的部分」。（譯者：中央社劉文瑜）1060309
(中央社)
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