韓媒：金韓松2月15日過境台灣
自稱為研究北韓的美國機構chesin.net負責人，今天接受南韓聯合新聞通訊社採訪時表示，據台灣方面消息透露，金韓松2月15日與其母親一同前往台灣，目前已到第3國。
這個消息來源表示，金韓松在金正男於吉隆坡機場遇刺後，原計劃前往馬來西亞領取父親的遺體，但基於安全考量改變了目的地。在台灣短暫停留後，金韓松已前往第3國。
報導指出，中國、台灣、美國及荷蘭等地人士，對金韓松以及家屬伸出援手，幫助金韓松避難的「千里馬民防」組織也已經對提供協助的政府表達謝意。
chesin.net負責人說，「千里馬民防」特別對荷蘭駐南韓大使表達謝意，可能是因為荷蘭政府允許金韓松入境。
另外，chesin.net負責人在2月開通的chesin.net推特帳號上引述北韓方面消息指出，刺殺金正男的嫌疑人李姓和洪姓男子，是隸屬北韓護衛司令部。護衛司令部是北韓核心安全保衛機構，任務是保衛北韓勞動黨委員長金正恩的辦公室、住宅以及別墅。
這名負責人上月底曾在推特上上傳金正男使用的化名「金處」的護照圖片，分析指出，此機構以北韓郵電部門「遞信省」（@co.chesin.com）的網址命名，且推特帳號是近期才開通，推測這個組織可能是唾棄北韓的投誠民間團體或北韓機構。1060309
(中央社)
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