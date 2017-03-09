菲代理外交部長揭曉 馬納羅接任
菲律賓總統杜特蒂指派外交部次長馬納羅（Enrique Manalo）出任代理外交部長。他表示任內將促進菲律賓國家利益、服務菲人，擔任東南亞國家協會稱職的輪值主席。
菲國原來的外交部長雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）因隱瞞曾經擁有美國籍的事實，昨天遭參議院銓敘委員會駁回任命，馬拉坎南宮今天宣布由馬納羅出任代理外交部長。
馬納羅今天在記者會上說，「我們會延續現行外交政策，繼續推動外交部的優先項目，分別是促進國家利益，菲律賓人的利益，加強服務民眾。」
他補充，今年菲律賓是東南亞國家協會輪值主席國，「我們會投入很多心力。」
現年64歲的馬納羅，進入外交部已將近40年，處理過許多外交危機，包括菲律賓與中國大陸之間的南海爭議。
他曾任菲律賓駐英國大使、駐比利時大使、菲律賓駐歐盟大使、菲律賓駐聯合國常任代表等重要外交職位。
馬納羅將於11月面對任內的重頭戲「東協峰會」，屆時美國總統川普、日本首相安倍晉三、大陸國務院總理李克強都可能出席，在杜特蒂總統與北京修補關係的同時，與這些國家的領袖討論南海相關事務，包括南海行為準則架構、人工島軍事化等。1060309
(中央社)
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