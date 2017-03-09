女研究生遭車輾斃 校方製榮譽畢業證書

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國立宜蘭大學1名土木系碩士班王姓女研究生，昨天行經宜蘭市校舍路時，遭1部國光客運輾壓不治。校方今天說，她是優秀學生，已製作榮譽畢業證書，將交給家屬紀念。

王姓女研究生在昨天晚上行經宜蘭市校舍路與林森路口時，被1部在轉彎中的國光客運公車輾壓，受困車下，送醫不治。消息傳回校方後，校方已協助家屬辦理後事。

宜蘭大學今天說，王姓女研究生在校表現優異，就在她的論文快完成時卻發生憾事，校方感到不捨與悲痛。校方已製作完成榮譽畢業證書，將在適當時機交給家屬紀念。1060309

(中央社)