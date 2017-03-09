澳門取締偽基地台 1台籍男子被捕

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澳門警方今天公布，破獲2個在關閘附近傳送博弈網站宣傳簡訊的偽裝基地台，拘捕1名涉嫌負責操作偽基地台的39歲台灣男子。

綜合澳門電台等當地媒體報導，澳門司法警察局發言人上午表示，為持續打擊偽基地台和垃圾簡訊，司警透過巡邏和收集情報，鎖定位於巴坡沙大馬路一座大樓住戶。

澳門警方經監視和調查，於8日發現1名男子離開住處，於是上前攔查並進入男子住處蒐證。

警方在男子住處查獲2套正在運作的偽基地台設備，並調查發現嫌犯除控制這處偽基地台，還控制位於關閘廣場一座大廈房間的偽基地台。警方在這處地點搜出3套偽基地台設備。

這名台籍嫌犯承認負責開關偽基地台設備，自稱受聘於1名在賭場認識的中國大陸人，每月收取人民幣6000元（新台幣約2萬7300元）作報酬，已運作6個月。1060309

(中央社)