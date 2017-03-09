長榮航空6月中起 每天直飛溫哥華多倫多

台北直飛加拿大的天空更熱鬧了。為迎戰加拿大航空6月8日起溫哥華直飛台北，長榮航空也決定增班，自6月中旬開始，天天直飛溫哥華和多倫多。

長榮航空今天在多倫多舉行增班說明會，並宣布多項促銷活動。其中最令人矚目的，包括「來回機票買1送1」的罕見優惠。自現在起至3月底止，只要是透過旅行社購買多倫多台北來回機票1張，就加送溫哥華台北來回機票1張。

長榮航空表示，長榮自2010年開始每周直飛台北多倫多，由一開始的每周3班、到2014年每周4班、2015年每周5班，即使是淡季，訂票狀況也有8、9成。

為因應旅客需要，長榮將自今年6月16日起天天直飛台北多倫多，過去同樣每周5班的台北溫哥華航線，也將自6月15日起改為每天直飛。

台北駐多倫多經濟文化辦事處長徐詠梅，應邀參加長榮增班說明會時表示，自2010年加拿大與台灣互相給予免簽證待遇之後，雙方遊客不斷增加，去年就有超過10萬名加拿大旅客到台灣旅遊，比2015年增加17%。去年也有9萬3000多名台灣旅客前來加拿大觀光旅遊，更是比2015年增加了31%。

徐詠梅說，航空是一切互動交流的基礎；包括長榮和各大航空公司增開往返台北加拿大航班，必能促進台加之間包括經貿文化教育等全方位的交流合作。

旅行業者表示，長榮即將增班天天直飛台北多倫多和溫哥華，旅客反應相當熱烈。事實上，在眾多直飛台北航班的加拿大旅客中，有很大比例會轉飛東南亞各大城市，有時候自加拿大經台北飛東南亞的票價，甚至比直飛台北還便宜。長榮還特別推出了免費半日遊，以吸引更多轉機旅客。

長榮航空增班強攻北美市場行動，不只在加拿大多倫多和溫哥華，美國各大城也在逐步增班。芝加哥台北直飛航線也將於5月4日起改為天天直飛。至12月為止，長榮每周直飛美加航班將達96班。

另外，加拿大航空在睽違14年之後，去年9月底宣布將復航台灣，自今年6月8日起天天直航溫哥華台北。1060309

(中央社)