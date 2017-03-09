誤混入斷腸草根煮湯 粵夫婦差點喪命

我要評比

中國大陸廣東省一對夫婦採摘路邊野草根部煮湯，卻不知道混雜致命斷腸草的根莖，喝湯後差點喪命。

大洋網今天報導，這對夫婦居住在河源市龍川縣黃石鎮。本月3日，他們在山上挖中草藥，把一株五指毛桃連根拔起，帶回家連同豬骨煮湯。

這對中年夫婦喝下五指毛桃根煲的湯後，看不清眼前東西，且出現頭暈現象，呼叫鄰居幫助。其後，兩人昏迷不醒，被送到縣人民醫院救治。

經過連續多天搶救，這對夫婦前天才甦醒，昨天脫離危險期。

報導引述參與搶救的醫生王少博說，兩人被送到醫院後，已出現呼吸衰竭及呼吸驟停等中毒現象。

王少博說，他們採摘的藥材中確有五指毛桃的根，但混雜了部分斷腸草的根，才會急性中毒。

資料顯示，五指毛桃屬桑科植物，但不是桃，分布在粵西地區，葉子長得像五指，而且長有細毛，煲湯味道類似椰子的香氣，深受大家喜愛。

斷腸草是藤本植物，主要毒性物質是葫蔓藤鹼。1060309

(中央社)