參訪金車公司 鄭文燦鼓勵汰換重油鍋爐
桃園市長鄭文燦下午參訪金車公司中壢廠，並對於該廠將重油鍋爐汰換為天然氣鍋爐表示肯定。
金車公司表示，考量傳統重油鍋爐造成空氣汙染，且燃料及操作成本偏高，因此在去年將廠內9座重油鍋爐全數淘汰，改用燃料成本及空汙排放較低的天然氣鍋爐；結果不但作業成本減少，改建成本也已經回收，成效非常良好。
鄭文燦說，桃園市常態使用的重油鍋爐還有670座，目前市府已推出鍋爐改燃天然氣的補助計畫來提高業者意願，希望藉此有效改善空氣及環境品質。
(中時)
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