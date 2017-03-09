參訪金車公司 鄭文燦鼓勵汰換重油鍋爐

我要評比

桃園市長鄭文燦(右)參訪金車公司中壢廠，並聽取廠方簡報。(范揚光攝)

金車公司中壢廠已將重油鍋爐全數汰換為天然氣鍋爐(見圖)，不但節省操作成本也有效降低空汙排放。(范揚光攝)

桃園市長鄭文燦下午參訪金車公司中壢廠，並對於該廠將重油鍋爐汰換為天然氣鍋爐表示肯定。

金車公司表示，考量傳統重油鍋爐造成空氣汙染，且燃料及操作成本偏高，因此在去年將廠內9座重油鍋爐全數淘汰，改用燃料成本及空汙排放較低的天然氣鍋爐；結果不但作業成本減少，改建成本也已經回收，成效非常良好。

鄭文燦說，桃園市常態使用的重油鍋爐還有670座，目前市府已推出鍋爐改燃天然氣的補助計畫來提高業者意願，希望藉此有效改善空氣及環境品質。

(中時)