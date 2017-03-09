北韓鬧不停 日本醞釀獲取長程打擊力

北韓6日發射4枚彈道飛彈，3枚落入日本經濟海域後，日本安倍政府正面臨壓力，考慮要取得摧毀北韓，還有其他國家軍事目標的能力。

據彭博（Bloomberg）新聞社9日報導，日本防衛大臣稻田朋美周四在國會被問及長程打擊力時回答：「我們不該排除任何考慮。」

「目前我們沒有那種能力，也沒有計畫要取得它，」她說，「日本有必要運用與美國聯盟的威懾效用，來阻止任何這類攻擊。」

朝中社7日報導，北韓在最高領導人金正恩指導下，連續發射飛彈，是針對駐日美軍基地的打擊訓練，而負責相關任務的戰略軍火星炮兵部隊參與了訓練。

日本政府說，其中一枚飛彈落在距日本西北岸約200公里處，而日本NHK電視台則報導，它落在空前接近日本海岸線的地方。

「要是北韓同時發射許多飛彈，我們可能無法自衛，」民主衆院議員後藤優一在國會中說，「我不懂，為什麼你不開始研究遠程打擊能力。」

日本已有標準3型（SM-3），以及愛國者3型（PAC-3）飛彈攔截系統，以防飛彈來襲。不過，日方也在考慮，要部署美國已著手在韓國部署的終端高空防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD），又稱「薩德」反導系統。然而，要進行相關部署，可能得耗費多年。

然而，東京政策研究大學院大學教授道下德成認為，花更多錢在「薩德」上並不是個好點子，「我寧可獲取更強的打擊能力，以獲取攻守間的良好平衡」。

由於美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）下周將首訪日本，相關討論也愈來愈熱烈。日本外相岸田文雄周四說，提勒森與日相安倍晉三會面時，北韓問題將成為重要的議題。

東京對美日聯盟的擔憂，隨著安倍上個月訪美，受到美國總統川普盛情款待，而漸趨緩和。不過，部分議員表示，日本在國防上應該更自主，以免每次美國政府政權交替，就會出現不確定性。

(中時電子報)