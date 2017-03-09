陸男稱外貌勝女性「腰細腿長」成網路金句
大陸今天（3月9日）出現新的網紅金句：「我腰細腿長，我長得比你漂亮」，掀起熱烈討論，相關話題已有400萬閱讀量，許多網友更以這個金句「白痴造句」，也有不少網友分享瘦身方法。
原句出現在一段網友提供的短片。網友表示，昨天是婦女節，由於女性主宰消費市場，大陸各行各業紛紛祭出打折優惠方案，討女性消費者歡心，其中，湖南邵陽有個風景區推出女性遊客門票半價優惠，吸引不少女性上門。
有名長髮「女子」穿著桃紅色外套、黑短裙、黑色內搭褲，加上一頂寛邊戴黑帽，向售票員要求買半價門票，售票員照例索取身分證查驗，沒想到「女子」的身分證上標明性別是「男」，售票員因而拒賣他半價票。
沒想到這名遊客嗆售票員：「我腰細腿長，我長得比你漂亮」，並堅稱自己是「女生」，要求享受婦女優惠。工作人員勸阻無效，又擔心其它遊客排隊太久，最後只好賣給「女子」半價門票，息事寧人。
網友把短片放上影音網站後，迅速走紅，「我腰細腿長，我長得比你漂亮」成了熱門金句，也刺激到不少身材不佳的「真女人」，網友紛紛提供運動瘦身的方式，讓女網友們可以快點練出不輸人的「細腰長腿」。
(旺報)
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