陸男稱外貌勝女性「腰細腿長」成網路金句

男遊客在婦女節穿女裝在湖南邵陽風景區售票櫃台堅持要買女性半價優惠票。（截取自一手Vidro視頻）

大陸今天（3月9日）出現新的網紅金句：「我腰細腿長，我長得比你漂亮」，掀起熱烈討論，相關話題已有400萬閱讀量，許多網友更以這個金句「白痴造句」，也有不少網友分享瘦身方法。

原句出現在一段網友提供的短片。網友表示，昨天是婦女節，由於女性主宰消費市場，大陸各行各業紛紛祭出打折優惠方案，討女性消費者歡心，其中，湖南邵陽有個風景區推出女性遊客門票半價優惠，吸引不少女性上門。

有名長髮「女子」穿著桃紅色外套、黑短裙、黑色內搭褲，加上一頂寛邊戴黑帽，向售票員要求買半價門票，售票員照例索取身分證查驗，沒想到「女子」的身分證上標明性別是「男」，售票員因而拒賣他半價票。

沒想到這名遊客嗆售票員：「我腰細腿長，我長得比你漂亮」，並堅稱自己是「女生」，要求享受婦女優惠。工作人員勸阻無效，又擔心其它遊客排隊太久，最後只好賣給「女子」半價門票，息事寧人。

網友把短片放上影音網站後，迅速走紅，「我腰細腿長，我長得比你漂亮」成了熱門金句，也刺激到不少身材不佳的「真女人」，網友紛紛提供運動瘦身的方式，讓女網友們可以快點練出不輸人的「細腰長腿」。

(旺報)