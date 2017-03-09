掰了72歲富商尪 D奶AV女優隆乳再復出

泰國前AV女優農奈結婚後就息影從良。(圖／翻攝自農奈IG)

農奈已和富商老公離婚。(圖／翻攝自農奈IG)

泰國前AV女優農奈（Nong Nat）2011年嫁給72歲的富商涅斯蘭德，就息影從良，不過近日卻被外媒爆兩人早離婚，而她也去升級胸器，準備復出工作。

據《每日郵報》報導，外界都羨慕農奈嫁豪門，但她坦言婚姻很難維持，僅管男方不想離婚，但她還是堅持離婚，為了復出工作，還特別去做了隆乳手術，不過她不會再拍成人影片，但會接拍性感電影和平面雜誌，她也說自己雖然有足夠的錢，「我不太想工作，但還是得找份工作養活自己。」

農奈自從嫁給涅斯蘭德後，相差39歲的婚姻備受矚目，不過兩人感情依舊甜蜜，去年還曾透露老公患有心臟病，所以不敢和老公做愛，以免老公「爽死」。

(中時電子報)