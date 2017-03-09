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【2017米蘭時裝週現場直擊】超模Bella Hadid與蔡依林Jolin親密合影，一同欣賞寶格麗2017秋冬配件系列

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寶格麗BVLGARI在米蘭時裝週期間，於寶格麗飯店發表全新2017秋冬配件系列，同時宣佈超模Bella Hadid擔任寶格麗BVLGARI 2017秋冬配件大使。品牌配件大使Bella Hadid與天后蔡依林一同現身發表會，晚宴上更邀請到超模Lottie Moss、Jasmine Sanders、Caroline Vreeland、Eleonora Carisi、Winnie Harlow、Anna Cleveland、Candela Novembre、Xenia Tchoumi、Margherita Missoni、男星Giulio Berruti等人。

隔天Bella Hadid與蔡依林更現身發表會，一同欣賞寶格麗2017秋冬配件系列，兩人更開心為對方挑選適合包款且親密合影，歡慶寶格麗2017秋冬配件系列發表。

耀星、圓點、鉚釘、圖像以及色彩的饗宴，共同催生寶格麗2017秋冬配件系列，以不羈精神、低調搖滾與藝術的點綴為主軸自由發揮，運用70年代搖滾與多彩普普圓點兩大主題，見證傳承與現代的完美融合，充分反映當代女神與名流的生活形態與多變氣質。除了經典魅惑的SERPENTI系列包款，本季首度推出的全新DIVAS’ DREAM系列，成功捕捉真正女神的誘人魅力與永恆之美，持續向品牌獨一無二的 DIVAS’ DREAM 珠寶致敬，透過不斷創新，讓性感誘惑指數更上一層樓。以古羅馬的馬賽克與寶格麗的典範傳統為靈感泉源，珠寶的流線扇形在此化作獨家設計扣環，為包款提供獨一無二的元素，適合充滿自信、積極進取、魅力動人的女性。搭配寶石工藝巨擘寶格麗的獨特珠寶，完美體現寶格麗高貴精緻與時髦流行的時尚哲學。

※來源：寶格麗BVLGARI

(雜誌精選)

（完整文章請看VOGUE.com）
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關鍵字：蔡依林
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