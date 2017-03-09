WBC》中華隊1局上被2安 0：1落後

陳冠宇先發對陣南韓。（中央社資料照）

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(更新比賽戰報17:50)中華9日晚上對韓國的「保級」之戰，先發左投陳冠宇1局上就被韓國隊第1棒閔炳憲與第3棒朴錫(王民)擊出2支2壘安打，失1分，暫以0比1落後，

中華隊先發名單。（中華棒協提供）

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中華隊此役9位先發野手與前1場對荷蘭之戰相同，仍由胡金龍擔任開路先鋒，蔣智賢、林智勝與林益全對扛起第3至第5棒中心打線。兩隊先發投手由陳冠宇對戰梁玹種，是場左投大對決。

對荷蘭一役敲出中華隊本屆首轟的張志豪，對韓國之戰依然擔任第2棒。對荷蘭之戰取代鄭達鴻擔任先發捕手的林琨笙，因配球獲得教練團肯定，此役再度先發上陣。

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中華、韓國哪1隊輸球，下屆就要從資格賽打起，2隊此役都非勝不可。而韓國隊這場比賽先發投手梁玹種，是韓職2015年自責分率王，雖前2場對以色列及荷蘭都沒出賽，不過中華隊在開賽前就已推測中韓戰設定他先發，已作好應戰準備。

(中時電子報)