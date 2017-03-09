台灣第一人！江奕勳Angus Chiang入圍LVMH Prize時尚設計師大獎
才剛剛在倫敦時裝周週發表男裝系列的台灣設計師江奕勳Angus Chiang，立刻又傳出好消息，LVMH Prize時尚大獎從全球1200位設計師中，選出21位優秀的設計師最做為初選名單，江奕勳Angus Chiang是其中一人。21位設計師最後將在2017年3月2日和3日於巴黎進行會面，由評審選出一位優勝者，獲得30萬歐的獎金，以及ＬＶＭＨ一年的品牌扶植。
LVMH Prize官網這樣介紹一位土生土長於台灣的設計師：「ANGUS CHIANG的設計靈感來自台灣文化；透過獨到的視野，結合幽默和快樂的將美感帶入生活。 」決賽評審包括我們所熟悉的品牌設計師，包括Louis Vuitton的創意總監Nicolas Ghesquière、Céline的Phoebe Philo、Loewe的J.W Anderson、Fendi的Karl Lagerfeld、Marc Jacobs的Marc Jacobs、Kenzo的Humberto Leon & Carol Lim等等。在Delphine Arnault的指導下，這次選拔委員會選出了21名設計師，今年獲選作品有兩大特色 － 多樣貌的街頭氛圍和無性別設計，而這也是LVMH Prize創立以來，首位台灣人入圍。
江奕勳Angus Chiang聽聞此消息趕到非常興奮，也很緊張，因為他認為這次的參賽設計師都很厲害。他即將在３月１日到３月４日之間前往巴黎，展示他的最新設計系列。這次我們終於可以大膽地說台灣之光，因為江奕勳Angus Chiang是台灣土生土長，受台灣教育的設計師，一起來為他加油吧！
※來源：Angus Chiang, LVMH Prize
(雜誌精選)
關鍵字：江奕勳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。