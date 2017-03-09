台灣第一人！江奕勳Angus Chiang入圍LVMH Prize時尚設計師大獎

才剛剛在倫敦時裝周週發表男裝系列的台灣設計師江奕勳Angus Chiang，立刻又傳出好消息，LVMH Prize時尚大獎從全球1200位設計師中，選出21位優秀的設計師最做為初選名單，江奕勳Angus Chiang是其中一人。21位設計師最後將在2017年3月2日和3日於巴黎進行會面，由評審選出一位優勝者，獲得30萬歐的獎金，以及ＬＶＭＨ一年的品牌扶植。

《VOGUE》雜誌提供。

LVMH Prize官網這樣介紹一位土生土長於台灣的設計師：「ANGUS CHIANG的設計靈感來自台灣文化；透過獨到的視野，結合幽默和快樂的將美感帶入生活。 」決賽評審包括我們所熟悉的品牌設計師，包括Louis Vuitton的創意總監Nicolas Ghesquière、Céline的Phoebe Philo、Loewe的J.W Anderson、Fendi的Karl Lagerfeld、Marc Jacobs的Marc Jacobs、Kenzo的Humberto Leon & Carol Lim等等。在Delphine Arnault的指導下，這次選拔委員會選出了21名設計師，今年獲選作品有兩大特色 － 多樣貌的街頭氛圍和無性別設計，而這也是LVMH Prize創立以來，首位台灣人入圍。

江奕勳Angus Chiang聽聞此消息趕到非常興奮，也很緊張，因為他認為這次的參賽設計師都很厲害。他即將在３月１日到３月４日之間前往巴黎，展示他的最新設計系列。這次我們終於可以大膽地說台灣之光，因為江奕勳Angus Chiang是台灣土生土長，受台灣教育的設計師，一起來為他加油吧！

《VOGUE》雜誌提供。

※來源：Angus Chiang, LVMH Prize

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