邱鏡淳：落實5歲幼兒免學費教育政策 減輕家長負擔

我要評比

新竹縣政府9日召開私立幼兒園主管人員會議，縣長邱鏡淳（中）也頒獎表揚績優幼兒園及教保人員。（陳育賢攝）

為宣達教保政策及溝通教育理念，凝聚教保政策推動共識，新竹縣政府9日召開私立幼兒園主管人員會議，縣長邱鏡淳要求全縣155家私立幼兒園落實教育正常化、本土語言教學、社區教保服務等政策方針，給幼兒學齡前教育發展更普及、優質、適性化的環境。

邱鏡淳今天在會議中指出，學前教育政策要加強落實5歲幼兒免學費教育政策（含經濟弱勢幼兒加額補助、中低收入戶2-4歲幼兒、原住民學雜費補助），具體減輕家長育兒負擔，竹縣在2016學年度第1學期總補助金額共計9045萬元，補助5874人次。

在推動幼教業務方面，引導幼兒園提升教學品質，依據教育部編纂「幼兒園課程與教學品質評估」指標，協助幼兒園善用此評量工具改善教學，並達幼小銜接及發展幼兒園本位課程。

邱鏡淳今天也特別頒發績優幼兒園獎狀，獲獎包括喜悅、小太陽。績優教保人員有蔡俊儒、陳颯慧、魏素潔。視力篩檢品質監控績優幼兒園有慈暉、薇妮、溫馨、愛加倍、芮蒂、古佳正、張逸文、台大、育光、台積電、新欣等。

(中時)