陸財政部下周發200億人幣國債

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大陸財政部公告，將於3月15日招標發行200億元（人民幣，下同）7年期記賬式貼現國債。

《中國證券報》引述公告指出，本次大陸財政部招標發行的為2017年記賬式附息（六期）國債，本期國債為7年期固定利率附息債，競爭性招標面值總額200億元。

時程安排上，此期國債將於2017年3月15日招標，3月16日開始計息，招標結束至3月16日進行分銷，3月20日起上市交易。

(旺報)