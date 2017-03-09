保防法草案出爐 李明賢批：作賤人民、人權已死
對於蔡英文政府打算制定「保防法」，草案今（9）日曝光。國民黨發言人李明賢表示，民進黨在野時高喊人權第一，執政後就改喊國家安全第一，對於這種侵犯人權、作賤人民的政府，這不是讓台灣民主倒退數十年、回到戒嚴恐怖時期？
李明賢說，保防法第十條 「保防工作執行機關為確保機密保護或安全防護，以防止犯罪、危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要，得扣留物品，或限制其使用。」是否未來人民都有被留置的可能？
李明賢認為，對於如此一部爛法令，無異於戒嚴，人權已死！
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲臉書
關鍵字：保防法
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