無辜運將載客 卻遭應召女咬定是馬伕

49歲林姓運將駕駛計程車8日晚間10時許，在新北市永和區竹林路某賓館前搭載23歲莊姓應召女，警方獲報趕至，莊女一口咬定林男就是馬伕，2人被帶回派出所偵訊，莊女最後才坦承，「因為太緊張，才會誣賴運將是馬伕！」除了違反社會秩序維護法又多了一條誣告罪，遭警方移送法辦。

永和警分局昨晚獲報，永和區竹林路某賓館有應召女子從事性交易，警方到場埋伏發現，莊姓應召女步出旅館後搭上49歲林姓運將駕駛的計程車，警方立即上前攔車，莊女一口咬定林姓司機就是馬伕。

林男頻頻喊冤說，「接到電話叫車才來載客的！」莊女偵訊時向警方坦承，馬伕是另一名梁姓男子，因為遭客人打槍，不敢來載她才會叫計程車，因為太過緊張，才會一口咬定司機是馬伕。林男堅持提出告訊，警訊後依違反社會秩序維護法及誣告罪嫌將莊女移送法辦。

(中時)