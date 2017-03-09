【2017米蘭時裝週現場直擊】Salvatore Ferragamo切換新輪廓，歐陽娜娜展現「大人感」
Salvatore Ferragamo 2017秋冬女裝系列從品牌的傳承中汲取靈感，以獨特的優雅駕馭或飄逸性感或具前衛科技感，在不同的新輪廓之間流暢地切換，合身卻絕不緊繃。直筒、高腰。前襟短，而後擺飄逸的組合，展現與生俱來的開拓探索精神是新系列的創意來源。
歐陽娜娜受邀出席Salvatore Ferragamo大秀，一襲粉紅色連身洋裝，俐落的剪裁讓娜娜形容自己有「大人感」，雖然私底下並不怎麼穿粉紅色，但娜娜認為，「偶爾穿上粉紅色感覺也蠻好的。」
Salvatore Ferragamo 就像歐陽娜娜說的，本季依舊有著優雅的「大人感」，動態的裁剪帶來翩翩動感，露出內襯的效果和對於舒適的極度追求。一絲科技感，帶著運動的態度，重新設計的羽絨服外套，擁有多變的用途及功能。新任女裝成衣總監Fulvio Rigoni搭配不同的材質變化，柔軟高貴的材質與運動裝材質混搭，做出拼接等各式層次變化，針織材質佔主要地位，藉以強調建築感的外形，似一件柔軟而舒適的針織燕尾服。經典的色調與強烈的漸變對比，追求平衡的顏色組合。
細節上則強調領部及帽子的比例，襯托模特兒的面部，顯得淡雅高潔。簡潔卻又多變的廓型，彰顯精緻。袖子部分變形為絲巾，而比例則達成和諧。標誌性的Soft Sofia包款有了新的顏色及材質。獨特的馬鞍皮革柔軟如絲般舒適。Thalia Gancio包款則帶有英氣瀟灑。
※來源：Salvatore Ferragamo
(雜誌精選)
關鍵字：歐陽娜娜
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