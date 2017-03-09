臉書播經典賽 親民黨：記錄現場氣氛

親民黨文宣部主任、台北市議員黃珊珊今天說，親民黨臉書的經典賽影片，沒有任何想要轉播賽事的意思，是記錄現場球迷熱情、愛國的氣氛，透過臉書提醒大家一起為中華隊加油。

中華隊昨晚在世界棒球經典賽的舞台上，與荷蘭隊正面交鋒，這場攸關中華隊是否能夠有晉級機會的賽事，吸引全台民眾的注目。親民黨的臉書上也出現了球賽現場的實況影片，有媒體報導，這樣直播球賽的影片，恐有侵權疑慮。

對此，黃珊珊今天在接受訪問時指出，親民黨的志工休假到南韓觀看經典賽，在臉書上直播現場狀況，並不是要轉播球賽，是要呈現現場球迷的熱情，再加上現場有一對球迷在求婚，因此透過臉書記錄這樣的氣氛。

黃珊珊說，影片中沒有人是要去轉播球賽，沒有要去搶轉播的意思，就是現場球迷在唱歌、求婚，記錄下這樣的熱情，在臉書提供現場的氣氛，告訴大家球賽開打了，請大家一起來幫中華隊加油。

她強調，他們不是要去搶轉播，像是有民眾在影片下方留言詢問賽事在哪一台轉播，他們都會回應說是在公共電視台有轉播；沒有人在轉播球賽，相信大部分的球迷自己直播也是一樣的意思，誰會用網路直播搶轉播權？1060309

(中央社)