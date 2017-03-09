眼前突然一片黑 反映身體警訊
眼前若不明原因突然發黑，千萬不可小覷，可能是罹患暫時性黑矇症，而這也反映身體恐有其他慢性病。
王先生今年66歲，平常有抽菸習慣，沒做過任何身體檢查，自覺身體硬朗，不過，有一次騎機車要去買東西的路上，右眼眼前突然發黑，只好停在路邊休息，約10分鐘後才恢復。
由於往後好幾天沒再復發，王先生就不以為意，在王太太催促下才就診，沒想到發現王先生不僅有白內障，眼底視網膜的動脈也硬化，不僅如此，王先生同時擁有高血壓、高血脂、頸動脈硬化狹窄等症狀。
北市聯合醫院中興院區眼科主治醫師郭巾慈表示，暫時性黑矇症因來去很快，很多患者會因忙碌或不想面對而忽略，但會出現這樣的症狀，代表身體已累積許多問題，像是乾眼症、角膜病變、間歇性青光眼、玻璃體混濁、黃斑部病變、視神經病變、血管狹窄、血栓、低血壓、高血壓、血管痙攣、血液凝血異常等。
郭巾慈表示，若罹患暫時性黑矇症，絕對不能輕忽，曾有患者因忽略而導致視網膜血管阻塞、眼中風，呼籲民眾要定期做健康檢查，控制血壓、血脂，因血管疾病容易造成中風。1060309
(中央社)
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