經典賽抗韓 先發陣容出爐

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2017世界棒球經典賽A組預賽最後一戰，中華隊將迎戰地主南韓，先發陣容出列，打序與昨天戰荷蘭相同，先發投手則沒意外的推出旅日左投陳冠宇。

中華隊對南韓隊的先發陣容為1棒指定胡金龍、2棒左外野手張志豪、3棒三壘手蔣智賢、4棒二壘手林智勝、5棒一壘手林益全、6棒右外野手高國輝、7棒游擊手陳鏞基、8棒捕手林琨笙、9棒中外野手林哲瑄，先發投手陳冠宇。1060309

(中央社)