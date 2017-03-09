宜蘭再增櫻桃鴨養殖場感染禽流感

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宜蘭縣動植物防疫所今天說，宜蘭縣三星鄉列管檢驗的第5處櫻桃鴨養殖場，今天也確診感染H5N2禽流感，明天將全部撲殺場內9000隻鴨，進行消毒。

動植物防疫所表示，全國傳出禽流感疫情之後，到昨天為止確診有82場，撲殺62萬5000多隻家禽。宜蘭縣感染已有5場，但縣內沒有H5N6病毒，無禽傳人風險，民眾無須恐慌。

至於這些已感染的鴨場，主要都是開放式環境，容易被野鳥侵入，而且場場相連，可能造成群聚感染。為了清除環境中病原，目前防疫作為都依照標準程序進行，積極防堵避免病毒擴散。1060309

(中央社)