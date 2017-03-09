高市馬頭山掩埋場案 送環評大會討論
高雄市馬頭山設事業廢棄物掩埋場案今天經第2次環評初審會議歷4小時冗長的討論，決議送環評大會討論，准與不准尚有諸多變數。
富駿公司申請在馬頭山設置事業廢棄物掩埋場案已在高雄市爭議多年，支持與反對意見拉鋸，各持己見。今天在環保局第2次初審會審議前，兩派人馬一早就在環保局大門口抗議、陳情，反對者陳述開發會影響地下水源，支持者主張拒絕非法、支持合法。
初審會議中聚焦開發基地是否存在地下水、開發區是否位自來水水質水量保護區、影響當地生態、開發場所是否經過活動斷層、掩埋場安全結構以及高雄市設置掩埋場的必要性進行討論。
歷經4個小時的會議，12名委員決議將全案送環評大會討論。環保局說後續將請開發單位針對環評委員及機關所提意見及民眾關心的議題補充資料及說明。
環保局表示，環評大會將依程序討論，未來可能出現的4個可能包括：有條件通過、重大影響再進入二階環評、補正修正計畫再送大會審查、駁回。
環保局表示任何環評申請案都會秉持程序正義及依法行政原則，絕無預設立場，在資訊正確充分的前提下，依照環境影響評估法規定，由專業、獨立審查的環評委員會集思廣益、交互辯證及充分討論，一定會作出最後專業的判斷。1060309
(中央社)
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