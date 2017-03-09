暗助金韓松 朝鮮日報：匿名政府是南韓
北韓領導人金正恩哥哥金正男在馬來西亞遇害後，他兒子金韓松據說在美國、中國大陸、荷蘭及「不願具名」政府協助下離開澳門，「朝鮮日報」報導，這個匿名政府應是南韓。
先前日本TBS電視台引述部分南韓媒體報導，「盼匿名政府」是指台灣，還說金韓松2月15日已抵達台灣。
自稱是「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）的援助脫北者團體昨天在YouTube上傳影片，內容是1名男子報平安，說「我的名字是金韓松，來自北韓，我是金氏家族成員」。
南韓「朝鮮日報」英文網站報導，千里馬民防宣稱，金韓松已在美國、中國大陸、荷蘭當局及另1不願具名政府協助下離開澳門住家。朝鮮日報引述消息人士報導，這個不願具名的政府，可能是南韓。
根據情報消息人士，金正男兒子金韓松（Kim Han-sol）求助於1個能保護他的西方國家，且似乎已透過在學校的歐洲朋友與荷蘭政府取得聯繫。荷蘭一直很關注北韓人權議題。
消息人士說，透過擔任荷蘭對南、北韓外交代表的荷蘭大使，荷蘭政府要求南韓和美國政府合作保護金韓松。金韓松已秘密離開澳門到第3方國家。報導說，當中提及的過境地點，包括香港、印尼、新加坡、台灣或泰國。
未經認證的推特帳號顯示為chesin.net的留言寫道：「4國協助金韓松和家人：中國大陸、台灣、美國和荷蘭。」另也推文：「根據澳門消息來源，可惜金韓松抵達台北機場後切斷與澳門警方連繫。」
南韓聯合新聞通訊社形容chesin.net是專門蒐集北韓情資的美國機構。1060309
(中央社)
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