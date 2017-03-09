梅蘭妮亞婦女節午宴 白宮首場個人秀

美國總統川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在國際婦女節舉辦午宴，這也是她首次以第一夫人之姿，單槍匹馬主持白宮活動。

美聯社報導，聯合國定國際婦女節，以紀念推促女權。美國各地的女性會翹班、出門血拼及參加集會，來慶祝這個節日。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，梅蘭妮亞在白宮歡迎的大約50位女性嘉賓，包括繼女伊凡卡（Ivanka Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）夫人卡倫（Karen）、白宮顧問康威（Kellyanne Conway），以及教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）。

梅蘭妮亞開始演說之際，記者被帶離宴會現場。

據有線電視新聞網（CNN）取得事先準備的講稿，梅蘭妮亞說：「做為曾在共產主義社會成長的移民，我太清楚自由與公平機會的價值和重要性，不僅這個偉大國家依賴這些理想而創建，它的整個歷史也一直持續在為其奮鬥不懈。」

梅蘭妮亞今天稍晚將與丈夫川普、德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）及其妻子海蒂（Heidi）共進晚餐。（譯者：中央社周莉芳）1060309

(中央社)