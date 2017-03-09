少女時代徐玄 4月首爾安可演唱會

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我要評比

南韓天團少女時代成員老么徐玄，將於4月8日與9日在首爾舉辦單飛安可演唱會，以答謝粉絲的熱情支持。

南韓「亞洲經濟」報導，徐玄所屬經紀公司SM娛樂今天表示，徐玄已經確定於4月8日與9日在首爾三成洞COEX舉辦「Love, Still - Seohyun - Encore」演唱會。

徐玄將在演唱會上帶來SOLO專輯「Don’t Say No」收錄曲目以及少女時代熱門歌曲的精彩表演。1060309

(中央社)