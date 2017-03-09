第五代戰機計畫 印要求俄擴大技轉

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印度官方透露，俄羅斯只要承諾擴大技術轉移給印度、對印度發展本土中型戰機有幫助，印度將同意重新加入耗資250億美元的「第五代戰機」（FGFA）計畫。

「印度時報」（Times of India）引述印度國防部官員說，印度最高層決定有條件重新恢復參與和俄羅斯合作開發、生產的FGFA計畫，前提是俄羅斯承諾全面技術轉移，及對印度發展未來隱形戰機製造能力有所幫助。

國防部官員指出，上述前提是為不重蹈印度耗資5571.7億盧比（新台幣近2785.8億元）引進俄羅斯蘇愷30MKI（Su-30MKI），卻對印度發展本土戰機製造能力一點幫助也沒有的錯誤。

官員指出，印度政府目前正由一名空軍元帥領導的高層小組審查印度重新參與FGFA計畫，政府將等小組4月提出報告後再做最後決定。

印度與俄羅斯是在2007年簽署合作發展FGFA計畫，俄將以還在測試的隱形戰機T-50為基礎，為印度設計一款集匿蹤、超音速巡航、多種感測器與數據融合於一身的先進戰機，但因計畫不斷延誤且成本上升，讓印度暫停投資，雙方重新談判。

因印度空軍不滿意T-50噴射引擎缺乏匿蹤功能，且沒有足夠推力，導致合作計畫一度擱置，俄羅斯已承諾進行43項改善。1060309

(中央社)