第五代戰機計畫 印要求俄擴大技轉
印度官方透露，俄羅斯只要承諾擴大技術轉移給印度、對印度發展本土中型戰機有幫助，印度將同意重新加入耗資250億美元的「第五代戰機」（FGFA）計畫。
「印度時報」（Times of India）引述印度國防部官員說，印度最高層決定有條件重新恢復參與和俄羅斯合作開發、生產的FGFA計畫，前提是俄羅斯承諾全面技術轉移，及對印度發展未來隱形戰機製造能力有所幫助。
國防部官員指出，上述前提是為不重蹈印度耗資5571.7億盧比（新台幣近2785.8億元）引進俄羅斯蘇愷30MKI（Su-30MKI），卻對印度發展本土戰機製造能力一點幫助也沒有的錯誤。
官員指出，印度政府目前正由一名空軍元帥領導的高層小組審查印度重新參與FGFA計畫，政府將等小組4月提出報告後再做最後決定。
印度與俄羅斯是在2007年簽署合作發展FGFA計畫，俄將以還在測試的隱形戰機T-50為基礎，為印度設計一款集匿蹤、超音速巡航、多種感測器與數據融合於一身的先進戰機，但因計畫不斷延誤且成本上升，讓印度暫停投資，雙方重新談判。
因印度空軍不滿意T-50噴射引擎缺乏匿蹤功能，且沒有足夠推力，導致合作計畫一度擱置，俄羅斯已承諾進行43項改善。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。