吸取實驗教育經驗 台東縣府參訪中市

台東縣府參訪中市實驗小學中坑國小。（陳世宗翻攝）

台東縣府參訪中市實驗小學博屋瑪，雙方進行交流課程規劃及教學經驗。（陳世宗翻攝）

「他山之石可以攻錯！」台中市政府推動實驗教育成立全台第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小，並輔導磊川華德福實驗學校轉型成為全國第一所民辦民營的實驗教育學校；台東縣政府教育處為吸取相關經驗，特地前來參訪實驗小學中坑及博屋瑪國小，交流課程規劃及教學經驗。

教育局長彭富源說，博屋瑪國小是全國第一所以原住民文化為教育理念的實驗小學，課程規劃上保留原有國語、英語、數學、科技以及自然生活五項領域課程；也將其他領域重新建構出專屬的泰雅文化課程，提升學生的學習動機，亦展現了文化精神。105學年開學至今，共有來自全國各地12個教育單位及民間團體225人次參訪。

彭富源指出，中坑國小參與由政治大學主持的偏鄉混齡實驗教育計畫，於104學年度開始辦理創新混齡實驗教育，校內老師利用寒、暑假期間接受實驗教育師資培訓，以領域課程實施年段混齡教學、分組方式進行在地主題課程，整合學生學習、教師專業知能及社區在地文化發展。

台東縣政府教育處長劉鎮寧表示，目前台東有非常多小學要推動混齡教育、原住民族學校，參訪中坑國小及博屋瑪國小獲得的經驗及意見交流，將作為台東推行實驗教育的借鏡。

教育局強調，實驗教育三法公布後，全國各縣市都視為重要政策之一，將持續推動中市各種型態的實驗教育穩健發展，也讓教育選擇更加多元，讓學生能選擇適性的學習場域，健全發展、多元學習。

(中時)