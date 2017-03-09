WBC》不是來玩玩 以色列目標「贏下每一場」

以色列今面對荷蘭，首局就攻下3分取得領先。(林勝發攝)

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以色列今天（9日）靠著9任投手輪番上陣，以4比2擊敗首輪A組實力最強的荷蘭隊，在不被看好的情況下，3戰全勝闖進8強，這匹大黑馬還不以此滿足，外野手柏倫斯坦（Zach Borenstein）說：「我們不是來玩玩的，我們的目標是贏下所有比賽。」

以色列從資格賽出線，這次參與會內賽的28人陣容，幾乎全部都是具猶太血統的美國人，在被稱為「死亡之組」的A組，賽前仍被認為晉級機率不大，然而他們初次亮相就讓外界眼睛為之一亮，先後擊敗韓國、中華隊，今天對戰擁有大聯盟陣容的荷蘭隊，照贏不誤，兩隊攜手晉級第2輪。

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有過大聯盟資歷的一壘手佛萊曼（Nate Freiman），此戰在首局就率先敲出二壘安打，助以色列先馳得點，他提到，球員整個休季期間都在期待這次經典賽，我們也做好準備了，能取得3連勝殺進8強，佛萊曼說：「這組實力很接近，這對我們來說意義很大。」

柏倫斯坦此戰也貢獻1分打點，讓以色列在首局就打下3分奠定勝基，他提到：「在這次經典賽前，大家都不看好我們，但我們從不這麼認為，我們知道我們自己的實力，『當你非常渴望一件事時，什麼都有可能發生。』」

帶著全勝之姿晉級8強，以色列將前進東京巨蛋繼續力拚，柏倫斯坦說：「我們的目標不是來玩玩、打幾場比賽就回家，我們是代表國家和國人，想向世界證明我們能打到更高的層級。」他也提到：「現在不會先想著洛杉磯（4強賽、冠軍賽），但我們已經準備好向下一階段挑戰。」

(中時電子報)