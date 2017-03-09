你好，台灣！我愛你 好萊塢大明星訪台記
Dear Editor
從萊恩雷諾斯、蜜拉喬娃維琪到休傑克曼，為何近來有這麼多好萊塢大牌藝人來台灣宣傳電影呢？台灣市場不是很小嗎?
他們真的這麼愛台灣嗎?
xoxo
Movie Fan
Dear Movie Fan
謝謝你的來信。這真的是個很有趣的問題。其實好萊塢藝人不是這幾年才來台灣宣傳電影，但最近特別頻繁，除了電影公司工作人員和媒體（因為特別忙）大家都是開心的。
Why Taiwan?編編問了電影公司公關們，其實藝人要不要來台灣，都是看電影公司總部的規畫。如果來亞洲，台灣的電影公司出面爭取，只要時間允許，就會來台灣。
首要考量就是票房。別看台灣地方小，若以人口數比例來看，台灣的票房其實表現得很好，在亞洲更是前段班，去年口碑很好的《我就要你好好的》，票房甚至擠進全球前5名。有票房支撐，邀請藝人來台當然比較容易。從數字來看，只要電影在水準內，電影主角來台灣宣傳的話，對票房一定有加分。
第2個因素是合作經驗，台灣電影工作者的專業和辦大型活動的經驗豐富，有了過去來台宣傳的經驗，電影公司再度造訪的意願自然增加。加上台灣的治安相對好，舉辦戶外活動的安全顧慮少。
第3個原因是台灣粉絲的熱情。大多數好萊塢藝人都是因為電影宣傳首度造訪台灣，但一旦來過，就對台灣留下好印象。因為台灣粉絲熱情但守秩序，剛來過的休傑克曼就在美國的電視節目上稱讚台灣的粉絲熱情有禮，1月底來台灣的蜜拉喬娃維琪也被台灣粉絲的熱情感動，說台北站是亞洲宣傳行程最棒的。更不用說多次來台灣的「阿湯哥」湯姆克魯斯，他每次來台都感受到粉絲的愛。
至於為何台灣能爭取到提前上映，甚至是全球最早上映(人家根本沒問這題)，主要是電影上映檔期若接近台灣的重大節日或連假，片商為爭取放假想看電影的人潮，因為台灣粉絲守法沒有盜版問題，能多幾天的票房進帳，總公司也樂見其成。
講到這邊，小編就是鼓勵大家多進戲院看電影，給辛苦的電影從業人員實質的鼓勵，這樣自然能在台灣看到更多的好萊塢巨星。
※圖片+文字：Vogue 風格達人-Dear Editor
採訪國內外娛樂、時尚名人新聞逾17年，經常被問到「告訴我們明星小故事」，於是一些你不知道的故事.....就這樣展開
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