中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

你好，台灣！我愛你 好萊塢大明星訪台記

雜誌精選
《VOGUE》雜誌
點閱47
我要評比
2/10

Dear Editor

從萊恩雷諾斯、蜜拉喬娃維琪到休傑克曼，為何近來有這麼多好萊塢大牌藝人來台灣宣傳電影呢？台灣市場不是很小嗎?

他們真的這麼愛台灣嗎?

xoxo

Movie Fan

Dear Movie Fan

謝謝你的來信。這真的是個很有趣的問題。其實好萊塢藝人不是這幾年才來台灣宣傳電影，但最近特別頻繁，除了電影公司工作人員和媒體（因為特別忙）大家都是開心的。

Why Taiwan?編編問了電影公司公關們，其實藝人要不要來台灣，都是看電影公司總部的規畫。如果來亞洲，台灣的電影公司出面爭取，只要時間允許，就會來台灣。

《VOGUE》雜誌提供。
《VOGUE》雜誌提供。

首要考量就是票房。別看台灣地方小，若以人口數比例來看，台灣的票房其實表現得很好，在亞洲更是前段班，去年口碑很好的《我就要你好好的》，票房甚至擠進全球前5名。有票房支撐，邀請藝人來台當然比較容易。從數字來看，只要電影在水準內，電影主角來台灣宣傳的話，對票房一定有加分。

《VOGUE》雜誌提供。
《VOGUE》雜誌提供。

第2個因素是合作經驗，台灣電影工作者的專業和辦大型活動的經驗豐富，有了過去來台宣傳的經驗，電影公司再度造訪的意願自然增加。加上台灣的治安相對好，舉辦戶外活動的安全顧慮少。

《VOGUE》雜誌提供。
《VOGUE》雜誌提供。

第3個原因是台灣粉絲的熱情。大多數好萊塢藝人都是因為電影宣傳首度造訪台灣，但一旦來過，就對台灣留下好印象。因為台灣粉絲熱情但守秩序，剛來過的休傑克曼就在美國的電視節目上稱讚台灣的粉絲熱情有禮，1月底來台灣的蜜拉喬娃維琪也被台灣粉絲的熱情感動，說台北站是亞洲宣傳行程最棒的。更不用說多次來台灣的「阿湯哥」湯姆克魯斯，他每次來台都感受到粉絲的愛。

至於為何台灣能爭取到提前上映，甚至是全球最早上映(人家根本沒問這題)，主要是電影上映檔期若接近台灣的重大節日或連假，片商為爭取放假想看電影的人潮，因為台灣粉絲守法沒有盜版問題，能多幾天的票房進帳，總公司也樂見其成。

講到這邊，小編就是鼓勵大家多進戲院看電影，給辛苦的電影從業人員實質的鼓勵，這樣自然能在台灣看到更多的好萊塢巨星。

（完整文章請看VOGUE.com）

※圖片+文字：Vogue 風格達人-Dear Editor

採訪國內外娛樂、時尚名人新聞逾17年，經常被問到「告訴我們明星小故事」，於是一些你不知道的故事.....就這樣展開

(雜誌精選)

美容編輯心中都有一罐神級「保養萬用膏」！
2017年唇彩大戰打得火熱，美容編輯有話說
關鍵字：台灣宣傳票房電影粉絲
點閱47
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。