兒童宣導都靠牠！浪兔成赤山派出所最佳代言人

兔子「妹妹」是赤山派出所最佳代言人，每當附近學校小朋友到派出所時，妹妹總是成為焦點。（潘建志攝）

兔子「妹妹」是赤山派出所最佳代言人，員警每天會餵妹妹吃東西。（潘建志攝）

一般人大多養流浪狗，屏東萬巒鄉赤山派出所卻是養流浪兔。派出所5年前收養了2隻疑似遭棄養的家兔，1隻之前過世，剩下的兔子「妹妹」則成為派出所最佳代言人，每當需要向附近學校小朋友宣導時，妹妹總是成為焦點，也讓宣導效果更好。

2隻兔子是5年前疑似遭棄養，流浪至派出所時被員警收留；1隻後來不幸過世，妹妹則在員警細心照顧下長得很好。平常員警將妹妹關在寵子裡，不定時會放牠出來吃草、散步，天氣冷時，也會讓妹妹躲到派出所內避寒。

目前妹妹已成為派出所最佳代言人，每次有小朋友到派出所參訪進行宣導教育時，妹妹就會出場，立即吸引小朋友的目光，直呼「好可愛！」原本害怕警察的心裡馬上被轉移，戒心破除後小朋友聽宣導時也更加專心。

赤山派出所所長張育豪說，萬金耶誕季其他單位女性同仁來支援時，也都愛上妹妹，笑說回去也要在派出所養一隻。妹妹也拉近派出所和附近學生的距離，常會有小朋友到所內餵妹妹，同仁也會機會教育，若發生危險時，要趕快打電話或到派出所內向警察叔叔求救。

(中時)