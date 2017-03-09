梅蘭妮亞倡性別平等 婦女節打經歷牌救夫形象

梅蘭妮亞身著黑色的Ralph Lauren無袖禮服，優雅現身宴會廳。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞自川普上任後鮮少出現在白宮的公眾場合。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)在選前多次因為對女性歧視性的言論而備受抨擊，甚至民眾還在他選上總統之後，於全美各地展開了大規模的「婦女大遊行」以示不滿。而第一夫人梅蘭妮亞(Melania)8日在白宮舉辦了紀念國際婦女節的午宴，席間她以自身經歷為例，來倡導性別平等。她表示自己是一名在共產社會中長大的移民，最清楚性別平等的重要，並表示將致力改善女性在世界各地受性別不平等女性的狀況，試圖想要扭轉這屆政府有性別歧視的形象，特別是她的夫婿川普。

梅蘭妮亞在台上演講。(圖/美聯社)

據《CNN》報導，梅蘭妮亞在昨天的活動上表示：「作為一個在從小在共產社會底下長大的移民，我最清楚自由、平等的價值及重要」，她以自身經歷為開場，想要表達自己與婦女同在。另外，她也提到世界上有許多地方的婦女仍受到社會上的性別歧視，而女性受教育是提升與確保女性權益最好的辦法。

第一千金伊凡卡也現身會場。(圖/美聯社)

伊凡卡和其他嘉賓握手寒暄。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞這次在白宮舉辦的午宴，是她上任後第一次以第一夫人身分舉辦的宴會，她身著黑色的Ralph Lauren無袖禮服，在宴會中非常亮眼。而出席這場的午宴的還有第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)，副總統的妻子凱倫(Karen Pence)、總統顧問康威(Kellyanne Conway)、教育部長德沃斯(Betsy DeVos)等，座上嘉賓都是女性，而唯二出現在宴會中的兩位男性，就是總統川普及副總統彭斯(Mike Pence)，兩人簡短的發表演講後就離開了。

川普和彭斯驚喜現身會場。(圖/Twitter@mikepence)

過去梅蘭妮亞對於性別平等的看法格外受到矚目，因為在選戰期間，川普身陷性騷擾、出軌錄音風波時，她曾適時發表聲明，表示自己已經原諒了丈夫，希望大眾也可以接受川普的道歉，並稱川普是「正人君子」，講出錄音內容那些汙穢的話，是被別人引導的。而這樣的聲明儘管讓川普受到的批評減小，但當時有不少輿論認為，梅蘭妮亞習慣了當小女人，所以對丈夫的話百依百順，也因此是否有性別歧視觀念的問題，一直成為了第一夫妻的軟肋。

據《CNN》最新的民調顯示，梅蘭妮亞的民調比川普就職前大幅上升，她在川普就職前僅有36%的民眾喜愛她，而三月初的民調顯示喜愛她的民眾多了16%，超過一半達到52%。而她的認知度也大幅躍升，去年二月時有26%的民眾不知道她是誰，如今只有3%的民眾不認識她。

(中時電子報)