大數據分析抓詐欺車手 警單天就逮10人
中市警方整合詐欺集團被害人匯款資料及車手提款地點，運用大數據做關聯性分析，統計出車手出沒熱點、調閱監視畫面，並擴大巡邏查緝，7日更創下單天逮捕分屬不同集團的10名車手紀錄，今年已累計共逮車手146人。
台中市刑警大隊統計，今年至今已查獲詐騙集團車手146名，並裁定羈押48名，羈押率達3成以上。其中，37人是依警方匯整公布的詐團車手查緝專刊循線追查到案。警方目前正鎖定27個詐騙集團，約有118名涉案人，進行偵辦中。
中市警方表示，警方積極主動查緝詐欺集團，藉由數據量化，分析車手常出沒熱點，調閱監視錄影畫面追查，各單位警方在7日動員線上巡邏、拘提查緝，從台中抓到彰化，單天共逮捕分屬不同集團的10名詐欺車手，送檢方偵辦全數聲押，共查扣現金新臺幣近16萬元及提款卡、存摺等證物。
警方呼籲，查緝詐欺車手也有賴民眾舉發，其中，有1名車手竟遭3、4名民眾同時檢舉，警方依據舉發事證及線索，也大幅提升查緝效率。
警方表示，詐欺集團車手氣燄囂張，1名23歲的楊姓車手，車子未熄火，直接下車到銀行ATM提領詐騙款項，得手後，竟拿著大把鈔票在ATM前講手機，被眼尖的巡邏員警當場鎖定逮捕；某詐騙集團以假網拍詐財，被害人高達數十人，旗下5名車手被逮，其中3名未成年竟是揪團一起來當車手。
(中時)
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