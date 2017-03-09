既熱血又賺眼淚，真人真事電影《我和我的冠軍女兒》描寫感動人心的父女情深

《VOGUE》雜誌提供。

「印度3K天王」阿米爾罕再度自製自演的最新電影《我和我的冠軍女兒Dangal》，改編自印度摔跤選手瑪哈維亞的傳奇感人故事，瑪哈維亞是摔跤金牌得主，卻因生活與體制問題而放棄摔跤夢。他一心一意能生個兒子，一圓當年未盡夢想，卻命運弄人，連生四女。一個偶然，他發現兩個女兒的摔跤天分，開始訓練她們摔跤，過程酸甜苦辣，這幫父女怎麼面對來自四面八方的輿論、歧視？他們又真的獲得最後的勝利嗎？

自製自演《我和我的冠軍女兒》的阿米爾罕，以原體態拍攝完19歲的青年戲份後，為戲快速增重28公斤，拍攝42歲到52歲的父親戲份，體重更一度飆升到97公斤、體脂肪37%，五個月後又減重25公斤、體脂暴減到9.67%，拍攝29歲摔跤手巔峰期精壯體態的戲份。阿米爾罕為《我和我的冠軍女兒》伸縮身材，摒棄特殊化妝與服裝來輔助增重，一下子扮演胖熊爸，一下子又成了摔跤肌肉猛男，他表示：「如果不是真的增重，就沒那感覺。少了一個身為演員的樂趣。」展現高度敬業精神。然減重過程遠比增重辛苦的多，他說：「我不會總想著最終減重目標，而是先完成每天的計畫。」並透過飲食管制與強力健身運動，以及日日苦練摔跤三管齊下後，阿米爾罕不到半年再度變回八塊腹肌的魔鬼身材，驚人的毅力相當令人佩服。

《我和我的冠軍女兒》不僅票房成績亮眼，日前也橫掃印度電影觀眾獎三大獎，一口氣拿下最佳影片、最佳導演、最佳男主角，成為最風光的年度電影。阿米爾罕曾以《三個傻瓜》、《來自星星的傻瓜》掀起印度片熱潮，成為最賣座的印度天王，《我和我的冠軍女兒》勢必再掀寶萊塢風雲，電影去年12月於印度、美國等地上映，空降印度影史冠軍，創下美國、澳洲等地印度電影開片票房紀錄，全球票房累積逾34億台幣，打破《來自星星的傻瓜》、《三個傻瓜》保持的票房紀錄！《我和我的冠軍女兒》將於3月24日在台上映。

※來源：車庫娛樂

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