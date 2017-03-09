下營農會召開理監事會　兩派系爭論不休

下營區農會9日召開理監事會議，雖當權派堅持由候補理事楊玉彰（中）出席，但最後其仍被請離選務現場。（萬于甄攝）

下營農會召開理監事會議過程中，當權派堅稱由候補理事楊玉彰出席，雙方爭論不休，讓會議數度停擺，拖了將近3小時才順利召開。（萬于甄攝）

下營區農會三巨頭重新洗牌，由理事長陳錄星（中）、常務監事顏茂新（左）、總幹事黃冠霖（右）擔任。（萬于甄攝）

下營區農會是第18屆農會選舉最具爭議的農會，9日農會依日程召開理、監事會議，過程中原當權派堅持理事顏見明資格不符，應由候補理事楊玉彰出席，但農業局並不承認，非當權派也力挺顏見明，雙方人馬在會議中爭論不休，最後楊玉彰仍被請出場，而農會選票竟也跟著重新印製。所幸會議最後仍順利召開，下營區農會三巨頭重新洗牌。

下營農會當權派日前召開臨時理事會，以緊急事件為由，指稱非當權派新任理事顏見明資格不符，需由候補理事楊玉彰出席理、監事會議，但該程序遭農業局不予承認。農業局長許漢卿9日下午親自坐鎮下營農會，好讓理監事會議順利進行。

當權派堅持應由楊玉彰出席理監事會議，連統計表也列出楊的名字，但非當權派則力挺顏見明，農業局也表示，依據農會選罷法指稱該臨時會議並不符合程序，並要農會提出正式的9位理事。過程中，當權派人馬紛紛質疑農業局的公正性，雙方爭論不休，也讓會議數度停擺。

下營農會在抗議聲中，由農會輔導科長吳威達以上級指導單位，要求重新推舉會議主席，在抗議聲中選出臨時主席陳錄星，並由其下令請在場的警方協助將楊玉彰請出會場；終於能進行選務時，卻發現選票上並無顏見明，卻有楊玉彰名字，陳因而要求重新趕印選票。

新選票在下午4點左右重新送抵會場，也讓理事會順利進行，並由陳錄星以5比4當選下營區農會新任理事長，聘任黃冠霖擔任新總幹事，理事會結束後則召開監事會，選出新的常務監事顏茂新。

(中時)