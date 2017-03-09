打造失智養老樂園 新北結合社區試辦

老人失智照顧還有許多黑數等待發掘，新北市府衛生局計畫結合社區，透過鄰里居民守望相助，以及科技追蹤硬體協助，協助失智老人打造安全無虞的養老安樂園。

新北市汐止警分局今天表示，汐止區康寧街61巷便利商店內，昨天深夜發現1名老人逗留。社后派出所警員到場，發現是住在轄區內患有輕微失智症的82歲翁姓長者。

警方說，翁男昨晚與兒子前往台北市南港區的忠孝醫院就醫後，自己先搭公車返回家，卻提早在康寧街下車，一路遊蕩後進入便利商店逗留，幸虧店員與員警機警，立即與家屬聯絡，並帶回照顧。

老翁的兒子見到父親，相當高興，當時還慌張在北市南港及住家附近尋找。兒子表示，父親的失智症狀況時好時壞，讓家屬十分煩惱。

台灣面臨高齡化社會，銀髮族比例越來越高。新北市政府衛生局心理衛生及長期照顧科科長杜仲傑表示，荷蘭的「侯格威村」（De Hogeweyk）打造失智老人專屬的社區，住戶都是嚴重的阿茲海默症與老年癡呆症的失智患者，護理人員都身穿便服與患者同住，隨時注意老人們的行動，打造零危險的安全社區。

杜仲傑說，畢竟這是高成本的社區，台灣很難全然拷貝作為照顧失智老人的範本。新北市為全國第一大直轄市，105年5月底，新北市65歲以上老年人口44萬餘人，依失智症盛行率約4.97％，推估新北市失智症個案超過2萬2000人，但目前仍有許多黑數未被照顧，或家屬不清楚長輩就是失智。

杜仲傑表示，「在地老化」是台灣發展長期照顧政策、產業發展的主要目標，衛生局希望與新店的某一社區合作，作為示範點，使失智症個案能在社區中享受有尊嚴生活，發展以失智症個案為中心的社區友善照護。

八里療養院臨床心理科主任李維庭表示，隨病程進行，患者可能再也不認得家人，有時家屬會很難過，也很害怕自己變成如此。因此，家屬自己手足間的支持也很重要。

杜仲傑說，將增加社區管理委員會主委、總幹事、鄰里民眾認識失智症的衛教，降低家庭照顧負擔，讓失智症的照護，由單一家庭的點，透過彼此的人際信任關係，延伸編織成社區綿密的網，打造失智症友善社區的環境。1060309

(中央社)