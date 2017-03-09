蔡總統接文總會長 林錦昌：沒改名問題

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中華文化總會今天開第七屆會員大會，會中選出這屆執諮委，之後再由新的執諮委選出總統蔡英文為新任文化總會會長，林錦昌接任秘書長，林錦昌說，「文總沒有改名問題」。

中華文化總會今天下午2時在公務人力發展中心福華文教會館舉行第七屆第一次會員大會，會中由會員選出35名執行委員、候補6名執委，11名諮詢委員、候補2名諮委。

接著再舉行第七屆文化總會執委諮委會議，由新任的執諮委中，推舉出新任會長，工總理事長許勝雄會後宣布，由蔡總統接下第7屆文化總會會長，副總統陳建仁、政治評論人江春男接任文化總會副會長，林錦昌接任文化總會秘書長，吳靜吉擔任召集人。

林錦昌表示，近期一、兩個月內會提年度工作計畫。外界認為中華文化總會未來恐將更名，他說，「文化總會沒有改名的問題」。1060309

(中央社)