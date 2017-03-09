花蓮傳9校被駭 勒索要求付比特幣
花蓮縣傳出9所學校遭駭客入侵，不斷從印表機輸出勒索文件，要求校方支付8個比特幣，換算新台幣約30多萬元。花蓮縣教育處表示，遭駭學校並未發生實質傷害。
花蓮縣教育處表示，從2月至今陸續有北埔國小、玉里國中、豐濱國中等9所學校受到攻擊；駭客以亂槍打鳥方式隨機攻擊，利用潛藏的木馬程式，讓學校印表機輸出勒索文字。已要求學校遵照流程並設置密碼，並將採購防火牆設備來封鎖。
花蓮縣警察局獲知後，主動至各學校關切，經過檢查，目前還沒有學校遭到實質攻擊，也沒有傳出資訊外流。
花蓮縣警察局長廖美鈴表示，印表機莫名其妙印出文件是因網路連接埠（port）有漏洞而遭人利用，建議處理方式是關閉、更換連接埠或加裝防火牆，刪除非必要的帳號和程式等。
廖美鈴指出，若有學校收到勒索文件，不要上當、不要驚慌、不要害怕，除保存電磁紀錄，通報教育部外，並通知警方處理。
教育部統計目前至少有55所學校、140個IP接獲比特幣勒索事件，嫌犯鎖定全台各級學校，利用網路漏洞，借機勒索，目前遭到勒索學校已經通報教育部，各縣市警察局及刑事警察局也著手偵辦中。1060309
(中央社)
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