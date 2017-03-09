藥局換冠脂妥遭拒 快打食藥署這支電話
食藥署昨晚宣布開放「冠脂妥」換藥，但民進黨立委林淑芬友人今到藥局換貨卻被拒絕。食藥署表示，民眾若換藥遭拒可撥打「食藥署為民服務專線」（02-2787-8200），將介入協助。
民進黨立委林淑芬今天表示，他有一名熟識的政府高層朋友，今天下午看了報導拿冠脂妥到藥局換藥，想不到藥局竟告知只能換出問題的2個批號，而且必須是今年開的藥。
林淑芬說，明明衛福部、藥廠都發新聞稿強調全面換藥，但民眾真的上門換藥，藥局卻說「沒收到通知，要換去別的藥局換」，令她的友人相當傻眼，打去藥廠專線對方也傻眼，多次確認仍不願換藥給他。
食藥署長吳秀梅打斷林淑芬表示，民眾可以直接跟藥廠反應，不是不能反應；林淑芬反問，萬一藥廠說可以，藥局卻說不行呢？吳秀梅說，藥廠有專線「0800-888-633」可以打。
林淑芬說，由此可見，不是宣布政策就可以執行的，有偽藥就算了，連善後都處理不好， 換藥配套統統不可執行，上午只有中盤商到藥局回收，但更換藥品和時可以拿到，卻沒有時間表，退換貨一團亂。
林淑芬質疑，藥局之所以不願接受換藥有兩個可能，一是擔心換藥後，回收的藥品原廠拒收，恐血本無歸；另一方面，也可能擔心不肖業者把偽藥拿出來「倒貨」，再詐領一筆。
會中休息時間，衛福部食藥署副署長吳秀英受訪時表示，之所以換不到貨，可能是鋪貨有1、2天的時間差，今天也已透過健保署平台再次通知換藥相關事宜，若換藥遭拒，可以在上班時間撥打「食藥署為民服務專線」（02-2787-8200），食藥署將協助瞭解，或上藥廠網站查詢已經換貨的醫療機構。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。