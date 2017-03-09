不滿美批評 大陸公布美國侵犯人權事記
不滿美國在人權報告中抨擊大陸人權現況，中國大陸國務院今天公布美國人權紀錄與美國侵犯人權事記，批評美國以人權裁判官自居，對各國人權狀況品頭論足，卻對自身嚴重人權問題全然不顧。
美國國務院日前公布「2016年各國人權實踐報告」，報告抨擊北京當局對非政府組織及律師的打壓、對西藏人權的迫害，也認為大陸高舉反貪腐，但透過不透明的司法制度整肅官員。對想促進司法獨立、打擊政府濫權的公民，行政當局也有針對性打壓。
不滿美國報告對中國大陸人權的批評，中國大陸國務院新聞辦公室今天予以反擊，提出「2016年美國的人權記錄」與「2016年美國侵犯人權事記」回應。
人權紀錄指出，美國公布各國人權報告，繼續以「人權裁判官」自居，揮舞人權大棒，對世界各國人權狀況品頭論足、橫加指責，卻對美國自身存在的嚴重人權問題全然不顧。
記錄指出，2016年美國人權狀況在一些重要方面繼續呈現惡化趨勢，不絕於耳的槍聲、越演越烈的種族歧視，以及金錢政治主導的選舉鬧劇，自詡是「人權衛士」，卻以自己的行為戳穿編造的人權神話。
記錄也抨擊美國槍枝犯罪率與監禁率居高不下；貧富差距不斷擴大，中低收入群體生活狀況堪憂；種族主義持續存在，種族關係日趨惡化；婦女、兒童與老年人權保障狀況未見改善，弱勢群體權利受到嚴重侵犯。
與此同時，侵犯他國人權現象屢有發生，非法關押和虐待他國囚犯問題遲遲未獲解決；拒絕批准國際人權公約，不接受聯合國有關人權決議草案。1060309
(中央社)
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