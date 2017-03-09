林心如產後拍新戲 徐譽庭操刀劇本
41歲藝人林心如產後復出將製作、主演新戲「我的男孩」，與金鐘編劇徐譽庭合作，林心如說，一聽到劇本是徐譽庭寫的，連看都沒看就點頭接拍。
林心如與藝人霍建華去年7月結婚，今年1月6日產下愛女。產後復出拍新戲「我的男孩」，劇本由徐譽庭操刀，林心如擔綱女主角兼製作人，男主角是24歲演員張軒睿。
「我的男孩」近期將開始籌備，預計今年5月開拍，林心如表示，起初接獲邀約時，一聽到是徐譽庭寫的劇本，「立刻跟經紀人說我要演，當時連劇本都還沒看」，之前就很欣賞徐譽庭編劇作品，總是寫到女子心靈深處，非常期待這次合作。
談起與張軒睿合作，林心如說，目前碰過兩次面，一見面就覺得張軒睿很貼近劇中角色，「可以是男孩，也可以是男人，非常有彈性的演員」。
張軒睿表示，接到演男主角消息時，剛好在牙醫診所看牙，難掩興奮忍不住大叫，自從看了電視劇「妹妹」後，希望有一天可演到徐譽庭的戲，「沒想到這麼快就成真了，超開心」。
要與前輩林心如對戲，張軒睿直呼非常、非常緊張，看過林心如以前作品，從沒想過有一天會一同演出，「心如姐就是很有氣質、溫柔，是大家心中的零負評女神」。
林心如製作、主演的電視劇「16個夏天」曾創高收視，也獲金鐘獎肯定，面對新作，她坦言不會沒有壓力，「是我自己對自己的壓力，反而不是外界給予的壓力」，想帶給觀眾每次角色都是新鮮有變化，期許新戲可再次發光。1060309
(中央社)
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