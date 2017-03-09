日本鳥取「萌貓」賣烤地瓜 路上騎車滿街跑

日本傳統烤地瓜販賣車會沿街叫賣，但在鳥取街頭則出現「萌貓」賣起烤地瓜。(圖/山田三毛猫商店)

貓咪烤地瓜屋台攤車(by Tomokazu Yamaguchi)

日本傳統烤地瓜販賣車會沿街叫賣，但在鳥取街頭竟出現「萌貓」賣起烤地瓜，不只會拿包裝烤地瓜，收找錢也是一流，超寫實影片在網路流傳後，紛紛有網友表示，「我三餐吃地瓜」、「太可愛了，不要再做生意了，快點跟我回家！」。

「萌貓」地瓜攤經常出沒於日本鳥取縣倉吉市，黃色屋台攤車載裝烤一車地瓜，冬季期間限定沿街叫賣，在街頭甚至能看見「萌貓」騎車的奇觀，吸引不少好奇民眾圍觀拍照，也帶動購賣人潮。

而這間特殊的貓咪移動攤車，曾受到日本電視節目報導，烤地瓜從300日圓到800日圓不等。近日萌貓地瓜攤網路再次於影片流傳，受到愛貓民眾關注，畢竟，貓奴幫主子鏟屎不稀奇，但貓咪自賣地瓜賺錢可不常見。

(中時電子報)