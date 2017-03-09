新一代男神！星二代麥斯艾朗Max Irons靠努力闖出一條自己的演藝之路

《VOGUE》雜誌提供。

現年30歲的麥斯艾朗Max Irons，是知名演員傑瑞米艾朗Jeremy Irons與西內德庫薩克Sinead Cusack的兒子，雖然他出生於英國倫敦的表演世家，但他靠著自己的努力，成功在模特兒與演員界打響知名度。即使當初他的父親不希望他從事演藝工作，但仍讓他參與演出，在他還是調酒師時，他僅是一名毫不起眼的小角色。直到2011年，他與亞曼達塞佛瑞Amanda Seyfried共同出演了他第一部主演的電影《血紅帽Red Riding Hood》後，他的演藝之路便開始有所進展，像是《宿主The Host》、《高富帥俱樂部The Riot Club》以及《名畫的控訴The Woman In Gold》等都由他擔綱第一男主角。而他的下一部電影《The Devils Harvest》也將在今年上映。

歸功於他的優良基因，麥斯艾朗Max Irons除了是名優秀的演員外，同時也參與Mango以及和凱特摩絲Kate Moss一同成為Burberry的活動中的模特兒。另外，也因為他出色的外型，讓他成為許多女性心目中的男神。

※來源：W Magazine, IMDb

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