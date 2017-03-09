柱姐擬會陸高層抬聲勢？國民黨說真相是…
國民黨主席之爭逐漸加溫，近來有傳洪秀柱因聲勢下滑，打算在4月初前往大陸會見對岸高層，以拉抬選情；對此消息，國民黨今（9）日予以否認。
最新一期《新新聞》指出，藍營黨魁6人之爭看似激烈，但洪秀柱、吳敦義和郝龍斌明顯是領先集團，可是洪的聲勢最近下滑嚴重，黨中央因而打算在她請假投入選戰前，安排她以黨主席身分再次出訪大陸，吸引重視兩岸關係的都會區黨員支持。
不過，了解洪秀柱此行目的北京高層，因不想讓外界覺得插手國民黨家務事，所以表面上雖與洪陣營保持聯繫，但私下也有和其他陣營探詢意見，加上本次選舉勝負尚在未定之天，所以對岸應會維持中立，避免造成困擾。
另外，也有藍營人士透露，儘管對岸高層較希望讓主張「一中同表」的洪秀柱續任黨魁，可是不方便高調幫忙，且洪若打算按照去年的洪習會模式，至北京與大陸全國政協主席俞正聲以上的高層會面，機會並不大。
針對這個消息，國民黨文傳會副主委胡文琦今日澄清絕無此事，他強調確有大陸台商及民間團體想邀請洪秀柱參加當地祭孔活動，但由於和黨主席選舉時程衝突，因此洪近期並沒有訪陸規劃。
(中時電子報)
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