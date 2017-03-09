播撒希望傳遞愛 南大聯電課輔邁向第2個10年

陳教務長惠萍和徐主任綺穗致贈國中部班級月曆書與文具用品。(曹婷婷翻攝)

台南大學與聯華電子科技文教基金會攜手合作「播撒希望種子─台南市弱勢家庭兒童課輔計畫」，至今邁向第11年，過去10年來，一共陪伴、協助3000多名學童課業輔導，過程中，也孕育700多位儲備師資與正式教師。

南大校長黃宗顯表示，在邁向第2個10年的開始，樂見希望種子的播撒，持續百年樹人的深耕。南大師培中心主任也是課輔計畫主持人徐綺穗主任表示，課輔中心長久以來秉持全人教育、多元適性發展之精神，建立教育專業課輔團隊，提供課輔學生良好的學習環境。

聯華電子科技文教基金會施璧如秘書長與何蕙萍管理師表示，盼能充份發揮南大優質的師培能力，結合企業社會公益的力量，為弱勢家庭兒童培育更多的能力，拓展更寬廣的視野，邁向新世代之大道。

(中時)