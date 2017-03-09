和SJ金希澈假戲真做？女星曖昧發文挨轟炒作

SJ希澈和李菲兒去年在大陸戀愛秀組成「錦鯉夫婦」。（圖／取材自《如果愛》微博）

李菲兒發文慶祝希澈出道12周年，引發正負兩面評價。（圖／取材自李菲兒微博）

南韓天團Super Junior成員希澈去年參與大陸戀愛實境秀《如果愛》，和女星李菲兒組成「錦鯉夫婦」，兩人互動友好，吸引不少觀眾支持。而日前希澈迎來出道12周年紀念日，李菲兒特地發文慶祝，看似相當曖昧的內容，引來外界揣測兩人是否假戲真做，但此舉卻令粉絲不滿，直批女方炒新聞。

希澈本月6日迎來出道12周年，除了在Instagram上認證粉絲的應援，還嘴甜向「崽子們」喊話愛你們，一番搞笑又不失真摯的告白，相當暖心。而曾和希澈是假想情侶的大陸女星李菲兒，當天也在微博向他獻上祝福，寫下「12年～不易不疑～以後的日子裡，一起加油」，並附上兩人在節目上的親密畫面，雖僅是背影，但粉絲都一眼認出就是金希澈。曖昧的貼文和配圖一出，有網友懷疑他們假戲真作，激動直呼「是要公開戀情的節奏？」讓人遐想不已。

不過，中韓關係現在因部署「薩德」防禦系統局勢緊張，有網友大讚李菲兒很有義氣，在這敏感時機還發文祝福對方，但也有不少人認為此舉不妥，且女方還因此登上微博熱搜，更是引來炒作、蹭熱度的罵聲，或許聽到部分批評聲，李菲兒隨後在留言處稱「朋友間一句祝福，畢竟12年不易，怪自己文字斟酌的不夠嚴謹，以後謹言慎行」，在網上掀起正負兩面評價。

(中時電子報)